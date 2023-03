Gand-Wevelgem - Biniam Girmay pour le doublé face à Wout van Aert

La 85e édition de Gand-Wevelgem débutera à 10h50 à l'ombre de la porte de Menin à Gand. Les coureurs passeront ensuite par Gullegem, Moortslede, Langemark et Vlamertinge en direction de la côte avec un passage dans les Moëres. Les principales difficultés de la course se présenteront ensuite aux coureurs avec trois passages du Kemmelberg dont le dernier à 34 km de l'arrivée. En plus de Girmay et Van Aert, de nombreux anciens vainqueurs seront au départ avec le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X), le Slovaque Peter Sagan et le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) ou encore l'Allemand John Degenkolb (DSM). L'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe), le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) ou encore le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) tenteront eux de déjouer les pronostics. Côté belge, Greg Van Avermaet, vainqueur en 2017, sera également au départ aux côtés d'Oliver Naesen chez AG2R Citroën. Le champion de Belgique Tim Merlier sera lui le leader du côté de Soudal Quick-Step tout comme Jasper Philipsen chez Alpecin-Deceuninck qui s'aligne sans le Néerlandais Mathieu van der Poel. Tim Wellens sera de la partie avec UAE Emirates, où le Slovène Tadej Pogacar sera absent. Du côté de Lotto Dstny, l'équipe belge aura encore deux cartes à jouer avec Arnaud De Lie et l'Australien Caleb Ewan. (Belga)