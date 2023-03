Gand-Wevelgem - Sep Vanmarcke: "Ma 3e place me procure un bon sentiment pour le Tour des Flandres"

"Il a fait froid et humide toute la journée", a expliqué Sep Vanmarcke. "Il était difficile d'avoir vraiment de bonnes sensations. Je n'ai pas bien digéré les trois ascensions du Kemmelberg mais je me suis senti de mieux en mieux une fois dans la troisième descente de cette difficulté. Mais nous savions déjà à ce moment que nous roulions pour la troisième place derrière Van Aert et Laporte. Les sprinteurs ont commis des erreurs dans le groupe de chasse derrière le duo de tête. Nous avons finalement réussi à sortir à quatre dans la finale et j'ai pu devancer tout le monde au sprint." Sep Vanmarcke était satisfait de terminer sur le podium à Wevelgem. "On a vu que Pogacar, Van der Poel et Van Aert sont au-dessus du lot ces derniers temps. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à Gand-Wevelgem pour comprendre que Van Aert est au sommet de sa forme. Terminer troisième dans de telles conditions météo est un signe de forme. Mon résultat de dimanche me donne déjà un bon sentiment pour le Tour des Flandres." (Belga)