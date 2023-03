ION Hockey League - Le Dragons et Gand à la peine, le Léopold s'impose 2-4 à l'Orée

Les leaders ucclois du Léopold ont mis du temps avant de s'imposer à l'Orée (2-4), avec notamment un doublé de Tom Boon, mettant ainsi fin aux espoirs de playoffs des Woluwéens. Boon, sur pc (11e), a permis aux hommes d'Agustin Corradini de mener 0-1 à la mi-temps, mais Tomas Domene, sur stroke (43e), a égalisé peu après le retour des vestiaires. Arthur Verdussen (52e), Tom Degroote (55e) et à nouveau Boon (59e) ont ensuite forgé la victoire des Ucclois, le 2e but oréen de John-John Dohmen (63e) tombant trop tard pour relancer le suspense. Avec 6 rencontres du championnat régulier encore à jouer, le Léopold (43 points) et le Dragons (37) ne devraient plus être inquiétés pour leur place en playoffs. Derrière eux, la bataille fait cependant toujours rage. Ni La Gantoise (32), ni le Racing (31), facile vainqueur 2-7 à Louvain dimanche, ne sont à l'abri d'un retour du Waterloo Ducks (30), victorieux 2-3 à Uccle Sport, du Braxgata (26) ou même de l'Herakles (25). L'Orée, 8e avec 19 unités, peut oublier ses ambitions de demi-finales, tandis que le Daring, vainqueur 7-2 de l'Old Club, remonte à la 9e place, à égalité de points avec Louvain (10). Uccle (9) et Old Club (6) ferment la marche. (Belga)