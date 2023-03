La Roue Tourangelle - Rory Towsend prive Gerben Thijssen, deuxième, d'un nouveau succès

Plusieurs tentatives d'échappée ont animé la course. Le Français Thibault Guernalec (Arkéa Samsic) a été le dernier à fuir le peloton, s'isolant à 36 km de la ligne et restant en tête jusqu'à 14 bornes du but. Les équipes de sprinteurs ont pris les choses en mains, rendant l'emballage final inévitable. Rory Townsend a émergé pour signer, à 27 ans, la quatrième victoire de sa carrière, la première de la saison. Vainqueur cette année du Grand Prix Jean-Pierre Monseré et de la Bredene Coxyde Classic, Gerben Thijssen est passé tout près d'un troisième succès, mais a échoué à la deuxième place. Pierre Barbier a complété le podium. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) s'est classé sixième. Nacer Bouhanni s'était imposé l'an passé. (Belga)