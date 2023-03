L'UE menace le Bélarus de nouvelles sanctions s'il accueille des armes nucléaires russes

"L'accueil par le Bélarus d'armes nucléaires russes constituerait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne. Le Bélarus peut encore arrêter cela, c'est son choix. L'UE se tient prête à réagir par de nouvelles sanctions", a déclaré Josep Borrell sur Twitter. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" sur le territoire de son allié, le Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne. Des responsables russes ont émis à plusieurs reprises des menaces à peine voilées de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit. Dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, le Bélarus est frontalier de l'Ukraine, de la Pologne et de la Lituanie. L'UE avait annoncé fin février la prolongation d'un an de ses sanctions contre le Bélarus en raison de la répression menée par le régime d'Alexandre Loukachenko et de son soutien à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le président Alexandre Loukachenko et 194 autres personnalités proches du régime ont été interdits de séjour dans l'UE et leurs avoirs ont été gelés. En outre, 34 entités ont été sanctionnées et tout financement européen leur est interdit. Le Bélarus est également soumis à des sanctions économiques ciblées, notamment des restrictions dans le secteur financier, le commerce, les biens à double usage, les télécommunications, l'énergie, les transports. Vladimir Poutine a justifié le déploiement d'armes nucléaires au Bélarus par les déploiements d'armes américaines en Europe. (Belga)