Petra De Sutter plaide pour une réserve de fonctionnaires déployables en cas de crise

"Nous voyons de plus en plus de crises nous toucher, souvent des problèmes complexes que l'on ne peut pas résoudre en un claquement de doigts. Cela a un impact sur nos services", explique la ministre. "Pendant la crise de coronavirus, certains services n'arrivaient pas à gérer les nombreux dossiers relatifs au chômage temporaire, par exemple. Récemment, Fedasil a également eu besoin d'un coup de main." Petra De Sutter souhaite dès lors mettre en place une équipe d'une centaine de fonctionnaires flexibles pouvant porter rapidement assistance à un service débordé. "L'objectif est que ce nouveau réseau puisse être déployé dans les 24 heures là où c'est nécessaire", souligne la ministre. Actuellement, des fonctionnaires fédéraux peuvent déjà être déployés dans d'autres services lors de situations de crise. Cela se déroule via les Special Federal Forces qui procèdent à une sélection, après un appel à candidats. Toutefois, le travail avec une réserve de crise devrait permettre d'accélérer la procédure. En cas de besoin, une décision du conseil des ministres suffira. Les fonctionnaires ne pourront être affectés qu'un mois par an à un service dans le besoin. Un service ne pourra en outre jamais voir plus de 5% de ses effectifs déplacés. Une fois l'arrêté royal publié, les employés des services fédéraux seront invités à se manifester pour constituer cette réserve. (Belga)