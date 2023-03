Qualifications Euro 2024 - Mené 0-2, le Kazakhstan renverse le Danemark dans un scénario fou

A Astana, le Danemark était bien parti pour arracher un deuxième succès dans ces qualifications. Les Danois ont dominé les débats et sur une passe de Rasmus Höjlund, Joakim Maehle (ex-Genk) a buté sur Igor Shatskiy (15e). Après son triplé contre la Finlande, Höjlund a signé un doublé en plaçant le ballon au-dessus du gardien adverse (21e, 0-1) et en profitant d'un mauvais dégagement de la défense kazakhe (36e, 0-2). Le Danemark était bien en phase d'autant que le joueur de l'Atalanta a incroyablement manqué le triplé (41e). A la reprise, Höjlund a encore envoyé le ballon dans le filet latéral d'un angle fermé (63e) et dans la foulée, le coach danois a effectué un triple changement (65e). Cela n'a pas eu de répercussion sur le jeu des Scandinaves et a relancé les Kazakhs à l'image d'Abzal Beisebekov, qui a expédié une frappe que Kasper Schmeichel a détourné sur son poteau droit (71e). Les visités ont quand même réduit leur retard par Baktiyor Zaynutdinov sur penalty (73e, 1-2). Puis, Askhat Tagybergen a logé le ballon dans l'angle droit sur une frappe parfaite à distance (86e, 2-2). Monté au jeu (79e), Abat Aymbetov a été le grand animateur de la fin de rencontre. L'attaquant du FC Astana a d'abord offert la victoire à son équipe d'une tête puissante (89e, 3-2). Ensuite, alors qu'il avait été averti pour avoir retiré son maillot après son but, il a joué du coude le coude dans un duel aérien et s'est fait exclure (90e+6). (Belga)