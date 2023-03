Un dealer présumé de cocaïne interpellé à Seraing et privé de liberté

Ayant constaté des agissements suspects sur l'esplanade de l'Avenir, à Seraing, la police locale y a mené un plan d'action en matière de trafic de stupéfiants. Lors d'observations effectuées samedi, les policiers ont constaté que deux personnes rôdaient autour d'une poubelle publique avant d'y déposer quelque chose. Quelques minutes plus tard, un individu en séjour illégal a été surpris alors qu'il s'emparait d'un sachet se trouvant dans ladite poubelle. Celui-ci contenait 20 grammes de cocaïne conditionnés sous forme de billes. L'homme a été interpellé, privé de liberté et déféré dimanche matin au parquet liégeois. Il est en aveu de vente de stupéfiants en vue, dit-il, d'assurer sa consommation personnelle. Un juge d'instruction a été saisi du dossier et la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre du suspect. Les deux autres personnes impliquées dans ces faits n'avaient, dimanche matin, pas encore été interpellées, précise le magistrat de garde au parquet de Liège. (Belga)