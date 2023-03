WTA Miami - Elise Mertens en 8es de finale:"J'étais celle qui parvenait à faire courir mon adversaire"

"Ce fut en fait un match difficile, particulièrement parce que nous avons dû attendre si longtemps avant de pouvoir en découdre", a expliqué Elise Mertens. "Nous avons même été déplacées de court. Mais en fin de compte, je suis très bien rentrée dans la partie et j'ai disputé un bon match. J'étais celle qui parvenait à faire courir mon adversaire, et à gagner les points. J'ai mieux retourné aussi dans le deuxième set. Sur la fin, ce fut un peu plus compliqué, j'ai moins bien servi, j'ai passé moins de premières balles, mais je suis restée mentalement forte. La combativité était bien présente, la concentration aussi. Je suis contente de ce que je réalise jusqu'ici dans ce tournoi. J'ai le sentiment que je progresse à chaque match, même si je sais qu'il y a encore des choses à améliorer." Elise Mertens jouera dimanche en 8es de finale en double avec, l'Australienne Storm Hunter contre la paire formée par la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska. En simple, lundi, pour une place en quart de finale Elise Mertens affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 7e mondiale, 23 ans, lauréate à Indian Wells et victorieuse à Wimbledon l'été dernier, qui a sauvé une balle de match lors de sa victoire 3-6, 7-5, 6-3 contre l'Espagnole Paula Badosa (WTA 29), 25 ans. Rybakina mène 2 à 1 dans ses confrontations avec la Belge. Leurs deux derniers duels datent de 2021. (Belga)