Brussels Airport: Gilkinet demande à Demir de ne pas oublier les autres régions

Le ministre estime que la Wallonie et la région bruxelloise devraient être consultées lors de l'enquête publique pour le renouvellement du permis environnemental et d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National par les autorités régionales flamandes. "Vu l'impact très important sur les habitants des autres régions que la région flamande et vu le rôle de l'État fédéral en matière de réglementation de l'espace aérien belge, il me semble important qu'une consultation large soit organisée par rapport au renouvellement de ce permis" , peut-on lire dans la lettre envoyée par le ministre. "Toute décision émanant de ce nouveau permis environnemental pourrait avoir potentiellement des conséquences non négligeables tant sur la gestion que sur l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, mais également sur les missions dévolues à notre contrôleur aérien, Skeyes, et à la Direction générale du transport aérien au sein du SPF Mobilité", poursuit sa missive. . Une réponse est attendue de la part de la Flandre. (Belga)