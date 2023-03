Casa rappelle du matériel de cuisson à cause d'une teneur trop élevée en cobalt et nickel

Il s'agit de mini-poêles, cocottes et plats à four de la marque Dinner portant pour numéros de référence les 663915, 663922, 663929 et 663936. Les consommateurs sont invités à ne plus les utiliser et à les rapporter dans un point de vente pour un remboursement intégral. "Aucune preuve d'achat n'est requise", précise l'enseigne. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le numéro 014/74 24 00 ou envoyer un courriel à l'adresse : customerservice.belgium@casashops.com. Le point de contact de l'Afsca est également accessible via le 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be. (Belga)