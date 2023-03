Diables Rouges - Hansi Flick est content de jouer contre la Belgique, un bon adversaire, d'un autre calibre

Les Allemands se sont entraînés, avec 21 joueurs, lundi à 11 heures à Francfort et se rendront ensuite à Cologne, moins de 200km plus loin, en bus, plutôt qu'en train pour cause de grève dans les transports en commun notamment en Allemagne. La Belgique a débuté en fanfare son ère Tedesco en l'emportant 0-3 en Suède vendredi en ouverture des qualifications pour l'Euro 2024 organisé par l'Allemagne. "C'est une équipe d'un autre calibre, c'est un adversaire différent. Ils ont un nouvel entraîneur et développe un beau jeu avec une défense compacte et une belle possession de balle en attaque. La Belgique sort d'une victoire convaincante en Suède, c'est une équipe qui peut jouer sous la pression, ils ont des solutions. C'est un bon adversaire pour nous", a commenté Hansi Flick en conférence de presse en ligne lundi. Qualifiée d'office pour son Euro, l'équipe allemande s'astreint à une série de matchs de préparation. Le premier a été remporté 2 à 0 face au Pérou vendredi à Mayence et Hansi Flick en est ressorti avec un bon sentiment. "Mais il faut confirmer contre la Belgique et rester bien concentré. Il faut continuer à progresser", a ajouté Flick, qui devra se passer de Kai Havertz et Nico Schlotterbeck. "Ce sont deux joueurs importants, c'est dommage. Ils avaient bien commencé l'année et bien joué contre le Pérou. J'aurais bien voulu les voir contre une équipe comme la Belgique", a ajouté le sélectionneur allemand, qui ne prévoit pas beaucoup d'autres changements dans son effectif. "On doit faire attention à ce que les joueurs sortent de cette campagne sans blessure, mais les joueurs comme ceux de Dortmund ou du Bayern ont l'habitude de jouer tous les trois ou quatre jours. La succession des matches n'est pas un problème." (Belga)