Diables Rouges - Un match spécial pour Casteels en Allemagne: "Je suis plus connu ici qu'en Belgique"

Troisième gardien lors du dernier Mondial au Qatar, Casteels est passé N.2 dans la hiérarchie après la retraite internationale de Simon Mignolet. Contre l'Allemagne, le Malinois va fêter sa 5e cap en équipe nationale. Il avait joué son premier match avec les Diables en septembre 2020 contre l'Islande en Ligue des Nations. Il a ensuite encore disputé un match contre le Bélarus et deux contre le pays de Galles, dont le dernier en juin dernier. Le duel contre le Mannschaft sera donc spécial à plus d'un titre pour Casteels qui évolue en Allemagne depuis 2011, année où il a quitté Genk pour Hoffenheim avant de rejoindre Wolfsburg en 2015. "En Allemagne, je ne dois même plus me montrer", a déclaré Casteels lundi en conférence de presse. "C'est devenu ma deuxième maison au bout de 12 ans. Je pense que je suis plus connu ici qu'en Belgique. C'est agréable de jouer ici en Allemagne. Je connais les stades et de nombreux joueurs adverses." (Belga)