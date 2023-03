En Flandre, la culture n'attend pas le jour férié pour commémorer le 8 mai

Le 8 mai marque la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette date reste synonyme de la victoire de la démocratie sur le fascisme et demeure un jour férié officiel dans plusieurs pays, dont la France. En Belgique, le 8 mai n'est plus un jour férié depuis plus de 40 ans mais il pourrait le redevenir suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Les Régions flamande et bruxelloise se sont déjà prononcées positivement. Mais aucune position n'a encore été prise au sud du pays. "Nous avons reçu l'avis du cabinet de la fonction publique. Le point passera prochainement au gouvernement", a précisé le cabinet du ministre-président wallon. Sous la bannière "Vrij op 8 mei" (libre le 8 mai), plusieurs organisations artistiques flamandes ont pris l'initiative de rendre à nouveau hommage ce jour-là aux héros et héroïnes de la résistance ainsi qu'aux citoyens qui se sont battus contre les nazis. Au nord du pays, plusieurs centres culturels ont décidé de ne pas attendre la décision politique et organisent leur grande journée de commémoration du 8 mai. L'objectif est de proposer chaque année un texte central dont s'emparent les acteurs et dramaturges dans chaque ville. Programme et informations supplémentaires sur www.vrijop8mei.be. (Belga)