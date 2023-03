Euro U21 2023 - Mathijssen a vu une belle 1re mi-temps et une bonne réaction après l'égalisation japonaise

"Nous avons bien joué en première mi-temps", a analysé Mathijssen dans une réaction transmise par l'Union belge. "Au niveau du contrôle, des passes, c'était un football plus facile que lors du premier match (0-0 contre la République tchèque vendredi, ndlr). Peut-être grâce à un adversaire correct. Après le match précédent, je m'étais un peu plaint du jeu viril des Tchèques. Ici, nous avions une équipe qui voulait jouer au football d'une manière correcte. Nous avons aussi mieux combiné, mieux joué en possession, marqué deux buts. Nous avons eu un peu de mal en reconversion, mais ça peut arriver." "Après, nous leur avons donné deux buts faciles sur leurs deux occasions, c'était une période difficile", a poursuivi le sélectionneur, qui avait fait tourner son effectif, utilisant tous ses joueurs de champ. "Après le 2-2, il y a eu une bonne réaction des joueurs pour absolument gagner le match. Cela a été récompensé sur une belle action. C'était, je pense, un beau but", a souligné Mathijssen au sujet du but de Kyan Vaesen. "C'est toujours chouette de gagner un match." Ce match concluait un stage d'une semaine en Espagne. "Nous avons bien travaillé", s'est réjoui Mathijssen. "Nous avons observé une série de choses, même dans les matchs. Nous allons maintenant prendre le temps de faire une évaluation finale d'ici la mi-avril. Nous espérons que les joueurs pourront progresser avec cela. Il y aura bientôt la sélection finale. Elle ne sera pas évidente. Le coach aura du mal à choisir et c'était l'objectif", a souri Mathijssen. (Belga)