Faillite de SVB - La banque américaine First Citizens rachète Silicon Valley Bank

La seconde reprendra les principales branches de SVB, notamment les dépôts et prêts, ainsi que les 17 agences bancaires. Certains actifs de la banque en faillite seront gardés par la FDIC. La Silicon Valley Bank était surtout active dans le secteur technologique et a connu des difficultés en raison de la hausse des taux d'intérêt. Le refinancement de prêts existants, qui avaient été contractés à taux faibles, s'est avéré compliqué. Les clients ont alors été nombreux à souhaiter retirer leurs dépôts, et la banque a dû être fermée par manque de liquidités. La faillite de SVB est la plus importante qui a touché une banque aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008. (Belga)