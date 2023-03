Fuite de pétrole dans un port du sud de l'Angleterre

"Un incident majeur a été déclaré en raison d'une fuite de pétrole provenant du champ pétrolifère de Wytch Farm", a tweeté Philip Broadhead, le responsable du Conseil local, le Bournemouth, Christchurch and Poole council. "Les opérateurs nous ont informés aujourd'hui qu'une fuite s'était produite dans l'installation", a-t-il expliqué dans un communiqué. "Bien qu'elle ait été contenue, on nous dit que du pétrole s'est échappé dans l'eau et dans la zone environnante". Les autorités du port, Poole Harbour Commissioners (PHC), ont indiqué que la fuite s'était produite sur un oléoduc exploité par Perenco, selon la BBC. L'entreprise Perenco UK, qui exploite Wytch Farm, a pour sa part évoqué dans un communiqué une fuite "limitée". "L'équipe de gestion des incidents de Perenco UK a été immédiatement activée, la fuite a été stoppée et des barrages flottants ont été déployés pour protéger Poole Harbour", a ajouté l'entreprise. "Perenco UK travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes et une opération de nettoyage est en cours". "Une enquête complète sera lancée pour déterminer ce qui s'est passé à Poole Harbour", a ajouté Franck Dy, directeur général de Perenco UK à Wytch Farm. "La situation est sous contrôle", a-t-il assuré. Sur son site internet, PHC décrit Poole Harbour comme le plus grand port naturel d'Europe. Il est située face à la ville portuaire français Le Havre et à plus de 300 kilomètres de la côte belge. Wytch Farm, qui est en opération depuis 1979, est de son côté l'un des plus grands champs pétroliers terrestres d'Europe, selon Philip Broadhead. (Belga)