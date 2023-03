Girls in Hawaii jouera intégralement son album phare de 2003 à l'AB

"From Here To There", l'album qui a révélé Girls in Hawaii et marqué le paysage musical belge dans son ensemble, est sorti il y a tout juste vingt ans. Pour l'occasion, le groupe de pop a accepté l'invitation des programmateurs de l'AB. Les musiciens donneront un concert unique dans le cycle "Rewind" qui propose à des artistes belges de jouer intégralement l'album clé de leur carrière en suivant l'ordre dans lequel la formation souhaitait à l'époque raconter son histoire. "From Here To There", teinté indie pop, est le premier album de Girls in Hawaii. Il s'est vendu à 60.000 exemplaires et a permis au groupe originaire de Braine-l'Alleud de percer en Belgique francophone, en Flandre, mais aussi en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, avec des incursions jusqu'au Japon et aux États-Unis. "Lors du concert prévu le 14 décembre, Girls in Hawaii recréera la scénographie live de leurs premières années (...) Pour les rappels, le groupe prévoit un set best of axé sur ses premiers albums et une ou deux nouvelles compositions", a communiqué l'Ancienne Belgique. Le line-up de 2023 sera légèrement différent de celui de 2003 puisqu'un des membres historiques du groupe est décédé et que d'autres ont quitté la formation depuis. Les fans retrouveront sur scène Lionel Vancauwenberghe, Antoine Wielemans, Brice Vancauwenberghe, Daniel Offermann et Bryan Hayart. (Belga)