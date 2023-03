Jens Schuermans s'impose en mountainbike en Autriche, Emeline Detilleux 4e à Marseille

Le champion de Belgique, 30 ans, s'est imposé en 1h21:51 pour devancer le Tchèque Ondrej Cink, 33 ans, de 23 secondes et le Polonais Bartlomiej Wawak, 30 ans, de 42 secondes. Pour sa 5e victoire de la saison, le Limbourgeois, déjà vainqueur trois fois en Grèce et une fois en France, à Guéret, marque des points supplémentaires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 où deux vététistes belges peuvent avoir leur place. Emeline Detilleux marque des points aussi. Elle a pris dimanche la 4e place à Marseille dans une épreuve hors catégorie remportée par la Française Loana Lecomte, 24 ans, en 1h14:08. devant la Néerlandaise Anne Tauber, 28 ans, 2e à 1:12. et l'Américaine Savilia Blunk, 24 ans, 3e à 2:13. La championne de Belgique, 23 ans, est 4e à 2:42. et engrange aussi les bonnes performances, elle qui fait partie de l'équipe française Rockrider Racing Team. La Namuroise a déjà engrangé cinq victoires aussi depuis le début de l'année, dans les courses en Grèce, dont deux hors catégorie et trois de classe 1. A Marseille toujours, mais chez les messieurs, Pierre de Froidmont a pris la 6e place dans une course remportée par le Français Jordan Sarrou. La Coupe du monde de mountainbike reprend dans un moi à Nove Mesto en République tchèque, du 12 au 14 mai. (Belga)