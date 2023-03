JPEGMAFIA, Moderat et trois autres artistes ajoutés à l'affiche du CORE festival

Ils partageront la scène avec Little Simz, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Unkown Mortal Orchestra et d'autres artistes annoncés précédemment. Samedi 27 mai, les festivaliers pourront entre autres découvrir la "Trap house jazz" du chanteur et musicien américain Masego. Dimanche 28 mai, le trio berlinois de musique électronique Moderat enflammera le parc Osseghem. Le rappeur JPEGMAFIA proposera au public bruxellois son hip-hop avant-gardiste avant de laisser place à la productrice londonienne Jayda G, très inspirée par le funk vintage. Originaire de Londres également, la DJ britannique Sherelle fera bouger les fêtards avec son mélange expérimental de footwork et de jungle. Les tickets sont en vente sur le site officiel de cet événement dont la première édition avait attiré quelque 40.000 visiteurs. Le CORE festival est une collaboration entre Rock Werchter et Tomorrowland. (Belga)