La FIFA signe un accord avec les clubs européens, portant notamment sur le calendrier

Courant jusqu'au 31 décembre 2030, cet accord comprend notamment un engagement de la part des clubs à se conformer jusqu'en 2030 au calendrier international des matches approuvé par le Conseil de la FIFA le 14 mars dernier. L'ECA a confirmé son soutien à la nouvelle Coupe du monde des clubs mise sur pied par la FIFA, qui verra le jour en 2025 et comptera 12 représentants européens sur 32 équipes engagées, à un match annuel opposant le vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA au vainqueur d'un barrage intercontinental, ainsi qu'à la création d'une Coupe du monde féminines des clubs organisée par la FIFA. Un autre point de l'accord concerne le programme de répartition des bénéfices aux clubs, qui dédommage tous les clubs mettant des joueurs à disposition pour le Mondial, dont le budget passera de 209 millions de dollars (193,9 millions d'euros) pour les éditions 2018 et 2022 à 355 millions de dollars (329 millions d'euros) pour les éditions 2026 et 2030. (Belga)