Licenciement de Peter Bossaert - Manu Leroy nommé CEO ad interim de l'Union belge de football

Manu Leroy a été désigné par la task force mise sur pied par le conseil d'administration de l'Union belge pour trouver un CEO ad interim puis un successeur à Peter Bossaert. La task force est composée du président de l'Union belge Paul Van den Bulck, de Pascale Van Damme (administratrice indépendante), de Marc van Craen (administrateur au nom du Voetbal Vlaanderen), de Philippe Godin (administrateur au nom de l'ACFF) et de Peter Willems (administrateur au nom de la Pro League). Leroy cumulera temporairement les deux fonctions, CEO ad interim et directeur du marketing et de la communication, a précisé l'URBSFA dans son communiqué. L'Union belge avait annoncé le 23 mars, au lendemain d'un conseil d'administration extraordinaire, qu'elle avait décidé de mettre fin au contrat de Peter Bossaert avec effet immédiat. Aucune raison officielle n'avait été donnée pour expliquer cette décision. Selon plusieurs médias, un désaccord sur le contrat de Bossaert, modifié en février 2022, serait à l'origine de cette décision inattendue. Peter Bossaert, 56 ans, était entré en fonction le 1er septembre 2018 au lendemain du Mondial en Russie où les Diables Rouges avaient terminé troisièmes. Leroy, 43 ans, travaille à l'Union belge depuis janvier 2019. Ancien gardien de l'équipe nationale de hockey, présent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il a entamé sa carrière dans les médias en 2004, d'abord dans une maison de production puis dans le secteur de la publicité. Il avait ensuite rejoint Telenet en 2010, avant d'arriver à l'Union belge. (Belga)