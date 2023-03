NBA - Les Lakers vaincus malgré le retour de James, Golden State et Dallas battus aussi

LBJ" a finalement joué 30 minutes en sortie de banc après avoir été écarté un mois des parquets, à cause d'une blessure au pied droit. La star des Lakers a empilé 19 points (8 rebonds) pour le deuxième match de sa carrière en tant que remplaçant, en 20 saisons dans la ligue. Mais cela n'a pas suffi face aux Bulls portés par Zach LaVine (32 pts) et DeMar DeRozan (17 pts, 10 passes). LeBron James, 38 ans, a révélé avoir refusé de se faire opérer du pied afin de pouvoir se battre pour une place en playoffs. Les Lakers tombent au 9e rang à l'Ouest, juste devant Oklahoma City, qui s'est imposé contre Portland (112-118) et occupe la dernière place qualificative pour les barrages d'accession aux playoffs. Les Bulls confirment leur dixième place à l'Est, juste derrière Toronto, vainqueur (114-104) de Washington, qui recule à la douzième place. En perdant face aux Timberwolves (96-99), les Warriors de Stephen Curry (20 pts, 9 passes), 6e à l'Ouest et virtuellement derniers qualifiés d'office pour les playoffs, ont laissé Minnesota se rapprocher dangereusement. A Atlanta, les Hawks se sont inclinés (119-123) devant Memphis, mené par les 27 unités de Ja Morant. Malgré les 40 points et 12 rebonds de Luka Doncic, Dallas a perdu contre Charlotte (110-104). Les Mavs piétinent toujours au 11e rang à l'Ouest très serrée, où seulement quatre victoires séparent le 6e du 12e. Et ils devront faire sans Doncic lundi à Indiana, le meneur slovène ayant été sanctionné de sa 16e faute technique de la saison, synonyme de suspension d'un match. (Belga)