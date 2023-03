Neuf nouvelles destinations estivales au départ de Brussels Airport (Infographie)

Les nouveautés proposées permettront aux voyageurs de rallier Toronto (Canada), mais également Monastir (Tunisie) ou encore Bejaia, Constantine, Oran et Tlemcen en Algérie. Le continent européen n'est pas en reste, puisqu'il sera possible de se rendre à Billund (Danemark), Séville (Espagne), mais aussi à Kayseri (Turquie). Brussels Airlines va agrandir "sa flotte aérienne" avec quatre avions supplémentaires, indique le communiqué, qui précise que l'entreprise belge proposera notamment, des vols vers Billund, Varsovie (Pologne), Brindisi (Italie), Djerba et Monastir (Tunisie), ainsi que Zurich (Suisse), parmi ses 92 offres de voyage, dont deux destinations en Amérique du Nord et 17 en Afrique subsaharienne. TUI Fly, de son côté, étend son offre vers le Maroc, pour atteindre dix lieux de villégiatures différents. Bejaia, Constantine, Oran et Tlemcen viennent également s'ajouter à son catalogue de 73 aéroports au départ de celui de Bruxelles. Brussels Airport stipule aussi qu'"Air Canada lancera cinq vols hebdomadaires vers Toronto dès le 1er août, ce qui portera son offre vers le Canada à douze vols par semaine, en plus du vol quotidien vers Montréal." Outre le Toronto et Montréal, le réseau long courrier au départ de la capitale permettra de se rendre aux États-Unis (New York, Newark, Chicago, Washington), en République dominicaine (Punta Cana), au Mexique (Cancun), à Cuba (Varadero) ou en Jamaïque (Montego Bay). Abu Dhabi et Dubaï (Émirats arabes unis), Doha (Qatar), ainsi que Pékin (Chine) et Tokyo (Japon), seront également au programme, tout comme 21 destinations sur le continent africain. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/b592f330e5048ed9ee2112b66b712bdae98e5b25ff6e3e4bd6c4908e156b2902/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)