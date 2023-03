Open de Pologne - Julien Carraggi demi-finaliste en Pologne, sa première demi-finale à ce niveau

Le jeune Belge a battu successivement l'Italien Giovanni Toti (BWF 107) au premier tour (21-18, 21-7), l'Allemand Kai Schaefer (N.6), 61e joueur du monde, 11-21, 21-13 et 21-19 et surtout le Danois Victor Svendsen (N.2), 43e mondial, en quarts de finale 21-13 et 21-15. Svendsen avait éliminé au 2e tour Elias Bracke (WF 174), 24 ans, le champion de Belgique, issu lui des qualifications. Julien Caraggi a chuté ensuite en demi-finale, sa première en carrière à ce niveau, contre le Finlandais Kalle Kojlonen (BWF 77) 21-19, 21-17. Celui-ci a été battu en finale par le Français de 17 ans Alex Lanier (N.8), 68e mondial. Chez les dames, Clara Lassaux (BWF 137), 21 ans, a été contrainte à l'abandon au deuxième tour. Cette semaine en Espagne se déroule le Masters de Madrid, une épreuve World Tour Super 300 dotée de 210.000 dollars avec Lianne Tan, 32 ans, 37e mondiale. (Belga)