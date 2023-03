Procès des attentats à Bruxelles - Dernière semaine des témoignages de victimes au procès des attentats

La journée de lundi débutera avec la prise de parole des deux sœurs de Laurianne Visart de Bocarmé, qui a trouvé la mort dans l'explosion à Maelbeek. Le père de la jeune fille, ancien journaliste à la RTBF aujourd'hui pensionné, et sa mère ont renoncé à se présenter devant la cour. Seront ensuite entendues Christelle Giovannetti, survivante de Maelbeek et membre du conseil d'administration de l'AISBL Life4Brussels, puis Stella Muloway Kabula. L'après-midi sera consacrée aux interventions de Alhem El Khaldi, Sabah Agharbi et de Sara Margoum, blessée dans le métro à Maelbeek. Cette dernière avait connu une mésaventure il y a deux semaines à l'audience lorsque que l'accusé Ibrahim Farisi, qui comparait libre, l'avait involontairement bousculée en sortant de la salle, entrainant son transport à l'hôpital. Deux victimes de Zaventem (Lisa Dignac et Julien Ciarniello) ayant demandé tardivement à pouvoir témoigner viendront aussi à la barre. Les témoignages des victimes devraient se terminer mercredi. La parole sera alors cédée à plusieurs experts. L'interrogatoire croisé des accusés débutera, quant à lui, le lundi 3 avril et s'étalera sur deux semaines. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Deux explosions à 07h58, dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, puis une troisième à 09h11, dans la station de métro Maelbeek, avaient causé la mort de 32 personnes et blessé 300 autres. (Belga)