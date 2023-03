Procès des attentats à Bruxelles - Ibrahim Farisi demande pardon pour avoir bousculé une victime de l'attentat de Maelbeek

L'accusé, qui comparait libre, a profité du témoignage de la victime devant la cour d'assises pour revenir sur son départ tapageur de la salle, bousculant au passage Mme Margoum. Dans le fond de la salle, celle-ci avait les jambes levées en raison de ses blessures persistantes depuis l'attentat dans le métro bruxellois. Sa pompe à morphine avait été désactivée au passage d'Ibrahim Farisi et la quadragénaire avait dû être évacuée du Justitia par ambulance. "Je m'excuse, madame, pour le mal que je vous ai fait involontairement. Je n'ai jamais eu l'intention de vous bousculer", s'est repenti celui qui doit répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste. "Il est peut-être trop tôt pour me pardonner", a-t-il ensuite admis. "J'ai été maladroit, je le reconnais. Encore, je m'excuse. Merci", a conclu Me Berger à la fin de sa lecture, citant son client. La victime a répondu qu'elle le pardonnait, en ce mois de ramadan. "Je sais qu'il n'a pas fait exprès", a souligné Sara Margoum. La présidente de la cour, Laurence Massart, a pour sa part pointé une amélioration notable du comportement de M. Farisi ces derniers temps, alors que l'homme est connu depuis le début du procès pour ses mouvements d'humeur et ses interruptions régulières. (Belga)