Qualifications Euro 2024 - La France souffre mais s'impose en Irlande, les Pays-Bas se relancent contre Gibraltar

À Dublin, Benjamin Pavard a inscrit le but de la victoire pour les Bleus. Profitant d'une perte de balle de l'ancien Anderlechtois Josh Cullen, le défenseur français a décoché une frappe qui a fini sa course en pleine lucarne (50e). En fin de match, les Bleus ont pu compter sur leur gardien Mike Maignan pour repousser les assauts irlandais. Dans le même temps, les Pays-Bas se sont rachetés de leur déroute française avec une victoire 3-0 contre la modeste équipe de Gibraltar. Dans une rencontre où les Néerlandais ont frappé 48 fois au but et n'ont concédé aucun tir, Memphis Depay (23e) et Nathan Aké (50e, 82e) ont trouvé le chemin des filets. Au classement, la France est en tête avec 6 points devant la Grèce (3), les Pays-Bas (3), l'Irlande (0) et Gibraltar (0). (Belga)