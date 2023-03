Rassemblement devant le Parlement européen en faveur d'une démocratie libérale en Israël

Les manifestants, dont certains munis du drapeau israélien, se sont rassemblés devant une scène sur la place Schuman, où plusieurs intervenants ont pris la parole. C'est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Elie Barnavi, qui a tout d'abord adressé quelques mots, avant de céder la place à la chanteuse israélienne Noa. Ce rassemblement, dénonçant une dérive autoritaire en Israël, était le deuxième du genre organisé à Bruxelles depuis que le nouveau gouvernement de l'État hébreu a annoncé son projet de réforme judiciaire. Celle-ci met à mal, selon les manifestants, plusieurs droits fondamentaux, notamment ceux des femmes. L'évènement était organisé par des citoyens israéliens vivant à Bruxelles et ailleurs en Europe, et soutenu par le Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) et par European jewish call for reason (JCall). Ce dernier a lancé un nouvel appel à la raison, adressé aux dirigeants israéliens, se disant inquiet notamment de "l'enlisement du processus de paix" entre Israël et la Palestine. "Nous apportons notre soutien au puissant mouvement de résistance civique qui, depuis plusieurs semaines se mobilise en Israël contre les projets de réformes judiciaires du gouvernement israélien", a déclaré JCall. (Belga)