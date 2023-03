Réforme de la Justice en Israël - Netanyahu pourrait accepter une pause dans la réforme, selon les médias israéliens

Le président israélien Isaac Herzog avait appelé plus tôt lundi le gouvernement à "stopper immédiatement" le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire, après une nuit marquée par des heurts entre manifestants et policiers à Tel-Aviv. M. Herzog joue un rôle essentiellement protocolaire et ses appels répétés à trouver une solution de compromis sur la réforme ont été jusqu'ici sans effet et n'ont pas empêché le pays de glisser peu à peu dans la crise. Le projet de réforme proposée par le gouvernement de M. Netanyahu, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des juges. Contesté dans la rue depuis bientôt trois mois, il est à l'origine d'un des plus grands mouvements de mobilisation populaire de l'histoire d'Israël. Les détracteurs de la réforme estiment qu'elle risque de mettre en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. (Belga)