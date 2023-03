Rode Duivels - Tedesco voit l'amical en Allemagne comme un "bon test à haut niveau"

Après des débuts réussis vendredi passé en Suède (0-3), la Belgique doit confirmer contre un adversaire d'un haut niveau, en déplacement qui plus est. "C'est vrai que nous avons commencé sur une notre positive et nous pensons que c'est un bon test. Nous voulons plus qu'une simple victoire en Suède", a confié Tedesco lundi soir en conférence de presse. Roberto Martinez, le précédent sélectionneur, n'était pas un grand fan des amicaux et certainement pas contre des adversaires réputés. Avec le duel contre la 'Mannschaft', la situation change. "Si j'avais pu choisir, je n'aurais probablement pas choisi directement un amical contre l'Allemagne", a confié Tedesco. "Je suis Allemand, ma famille et mes amis sont ici et je suis parti il n'y a pas si longtemps de Leipzig. D'un autre côté, c'est un bon test pour nous. Il peut être utile de jouer contre les nations du top. Chaque joueur veut disputer de telles rencontres. C'est ce que j'ai compris en discutant avec mes joueurs. Ils m'ont immédiatement demandé s'ils pouvaient rester contre l'Allemagne. Nous prendrons les décisions mardi matin, en concertation avec le staff médical. La récupération était bonne et ils ont l'air frais. Mais la possibilité de changements existe. Je peux aussi faire six remplacements durant le match, donc nous pourrons voir dix-sept joueurs. Nous verrons ainsi de nouveaux visages. Chaque adaptation que tu fais, tu le fais pour gagner, même pour un amical. Gagner est la seule chose qui compte dans le football." (Belga)