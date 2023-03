Trafic totalement interrompu sur la ligne à grande vitesse entre la France et la Belgique

"Un conducteur d'un TGV venant de France a signalé avoir touché un câble d'une caténaire - qui sert à alimenter en courant les trains - qui pendait et s'est immobilisé", a expliqué Frédéric Sacré d'Infrabel. "Une équipe de techniciens a été dépêchée sur place. S'il a un temps été envisagé de faire passer les trains sur la deuxième voie, la piste a rapidement été abandonnée car on craint que ça n'aggrave l'incidence sur la caténaire endommagée", a-t-il poursuivi. Le train concerné, qui n'est plus alimenté en électricité, va être remorqué vers Bruxelles-Midi. Certains trains Thalys vont quant à eux être détournés par la ligne classique Bruxelles-Tournai-Lille. Infrabel n'était pas en mesure d'estimer la durée nécessaire pour la remise en état du réseau. (Belga)