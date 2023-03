Trophée Raymond Goethals - Karel Geraerts récompensé pour son travail avec l'Union-St Gilloise

L'ancien joueur, 41 ans, avait pris la succession de Felice Mazzu dont il était l'adjoint lors du départ alors de son T1 vers Anderlecht. Ironie de l'histoire, c'est précisément à Felice Mazzu que Karel Geraerts succède au palmarès du Trophée Raymond Goethals réservé aux entraîneurs belges ou ayant la double nationalité, travaillant en Belgique ou à l'étranger, dans un club ou en tant que sélectionneur national. Le jury est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats de ce Trophée attribué depuis 2011, d'arbitres et de membres de l'organisation. Il a choisi de plébisciter Karel Geraerts qui permet à l'Union d'occuper la 2e place en championnat revenant en trombe sur Genk le leader qui ne devance les Bruxellois que de trois points alors qu'il reste quatre journées à disputer avant les playoffs. L'Union réalise aussi, et peut-être surtout, une campagne européenne extraordinaire qui place les Jaunes & Bleus en quarts de finale de l'Europa League où ils affronteront le Bayer Leverkusen après avoir sorti le Hertha Berlin. Wouter Vrancken (Genk) et Carl Hoefkens (ex-Club Bruges) étaient les deux autres nommés. Le Prix Dominique D'Onofrio, du meilleur débutant en Pro League, attribué en hommage à l'ancien entraîneur du Standard décédé en 2016, a récompensé lundi Bilal El Khannous (Racing Genk). Julien Duranville (Anderlecht), Senne Lammens (Club Bruges) et Arthur Vermeeren (Antwerp) étaient les autres candidats nommés. Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec l'Olympique Marseille en 1993 et la Coupe des vainqueurs de coupe avec Anderlecht en 1978. (Belga)