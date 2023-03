Challenger de Sanremo - Kimmer Coppejans valide son ticket pour le 2e tour

Coppejans, 225e mondial, s'est imposé en trois sets 5-7, 6-2, 6-3 contre le Russe Aslan Karatsev, 107e mondial et tête de série N.4, demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2021. La rencontre a duré 2 heures et 12 minutes. Au 2e tour, l'Ostendais affrontera le vainqueur du match entre le Français Manuel Guinard (ATP 221) et l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 137). Coppejans est le seul Belge engagé à Sanremo. (Belga)