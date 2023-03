Delhaize - Delhaize demande la nomination d'un médiateur social

"Delhaize veut ainsi souligner, encore une fois, sa volonté d'investir dans le dialogue social et continuera à le faire", ajoute la chaîne de supermarchés. La direction dit espérer obtenir un "signal équivalent" de la part des syndicats et leur demande de rendre tous les supermarchés à nouveau accessibles aux clients. Elle reproche par ailleurs aux partenaires sociaux d'avoir interrompu prématurément les moments de dialogue social comme lors du conseil d'entreprise extraordinaire de ce mardi, le troisième depuis le début du conflit social. "Toutes les questions soulevées jusqu'à présent ont reçu une réponse", assure la direction. Delhaize confirme à nouveau son intention de franchiser ses 128 magasins en gestion propre. La chaîne explique que le seul objectif de ce changement est de "stimuler la croissance et donc la rentabilité" de ces supermarchés. Elle assure qu'il n'y aura pas d'impact sur l'emploi puisque tout le personnel sera transféré vers les nouveaux gérants indépendants, "tout en maintenant les salaires et les conditions de travail". Depuis cette annonce, les syndicats et les travailleurs ont organisé de nombreuses actions de protestation, dont la fermeture des magasins intégrés. Soixante-quatre n'ont pas ouvert ce mardi. Au moins 500 travailleurs et syndicalistes s'étaient également rassemblés devant le siège de Delhaize pour manifester pendant le conseil d'entreprise. (Belga)