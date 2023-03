Delhaize - Les syndicats espèrent une ouverture de la direction de Delhaize lors du CE de mardi

Les représentants des travailleurs aimeraient pouvoir discuter du plan présenté début mars alors que la direction n'a, jusqu'à présent, "pas bougé d'un centimètre". Il n'y a pas la moindre marge de négociation pour le moment, déplorent-ils, espérant dès lors recevoir un signal de l'employeur et entrevoir "une petite ouverture pour de vraies négociations". Pour les syndicats, l'attitude de la direction déterminera également la suite des événements. Si l'enseigne campe sur ses positions, cela risque fortement d'attiser davantage encore la colère des travailleurs et des actions suivront alors certainement, mettent-ils en garde. Si les négociations restent bloquées à l'issue de ce CE extraordinaire, il est possible qu'un médiateur social soit envoyé sur place. Mais "tôt ou tard, les parties concernées devront de toute façon s'asseoir autour de la table", concluent les syndicats. Entre-temps, les mouvements de grève entamés il y a trois semaines se poursuivent. Lundi, 67 des 128 magasins appartenant à l'entreprise étaient ainsi fermés. (Belga)