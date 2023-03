Diables Rouges - Les Diables Rouges en Allemagne pour confirmer la bonne prestation en Suède

Pour la grande première du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco, les Diables Rouges ont séduit sur la pelouse de la Friends Arena de Solna avec une victoire 0-3 en Suède. Pour ses débuts, l'Allemand avait posé des choix forts en titularisant Wout Faes et Dodi Lukebakio. Les deux assists de Lukebakio et la prestation solide de Faes en défense lui ont donné raison. Tedesco a également joué la carte de la jeunesse à Solna en lançant dans le grand bain Johan Bakayoko, 19 ans, qui a fêté sa première cap en offrant le 0-3 à Romelu Lukaku. Une prestation qui demandera confirmation sur la pelouse du RheinEnergie Stadion de Cologne mardi face à l'Allemagne. Un match qui devrait également permettre au sélectionneur de passer ses troupes en revues. Seule certitude, Koen Casteels remplacera Thibaut Courtois, rentré au Real Madrid après une légère blessure aux adducteurs, dans les buts belges. "Nous prendrons les décisions mardi matin, en concertation avec le staff médical. La récupération était bonne et ils ont l'air frais. Mais la possibilité de changements existe. Je peux aussi faire six remplacements durant le match, donc nous pourrons voir dix-sept joueurs. Nous verrons ainsi de nouveaux visages. Chaque adaptation que tu fais, tu le fais pour gagner, même pour un amical. Gagner est la seule chose qui compte dans le football", a confié Tedesco lundi en conférence de presse. Déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en tant que pays hôte, l'Allemagne a débuté sa préparation avec une victoire 2-0 contre le Pérou samedi grâce à un doublé de Niclas Fullkrug. Par rapport à cette rencontre, les Allemands seront privés de Kai Havertz, malade, et Nico Schlotterbeck, blessé. (Belga)