Diables Rouges - "On a vu que l'on avait encore beaucoup de travail", reconnaît Hansi Flick

Hansi Flick reconnaissait que son équipe devait encore travailler beaucoup. "On a été trop passifs, on n'a pas réussi à mettre de la pression. On a ensuite changé et on a eu plus de stabilité. On a vu que l'on avait encore beaucoup de travail. On a voulu être actifs, on a mieux joué après trente minutes", a commenté le sélectionneur de l'Allemagne au micro de RTL allemagne. "Pour ce qui est de l'avenir, c'est ce que l'on doit travailler, savoir quand aller au pressing. On a travaillé ça depuis dix jours. Sur le troisième but, on était trop loin et on doit mieux défendre. De Bruyne a montré qu'il était un grand joueur." (Belga)