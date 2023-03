Euro féminin 2025 - L'UEFA a reçu quatre candidatures pour l'organisation de l'Euro 2025

Un dossier final a été soumis par la France, la Pologne, la Suisse et, conjointement, par le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Le pays hôte sera désigné par le Comité exécutif de l'UEFA lors du congrès de l'instance, la semaine prochaine à Lisbonne. Le dernier Euro féminin a été organisé en Angleterre en 2022. Le pays hôte l'avait emporté. Les Red Flames avaient été éliminées en quarts de finale. La Belgique est, elle, officiellement candidate, dans une candidature commune avec les Pays-Bas et l'Allemagne, à l'organisation du Mondial 2027. (Belga)