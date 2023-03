GB: Les salariés du secteur public annoncent une série de grèves en avril

Des employés de l'administration chargée d'émettre les passeports seront notamment en grève pour cinq semaines dans plusieurs villes du pays à partir de lundi, en pleines vacances de Pâques, a rappelé mardi PCS, premier syndicat du secteur public. Le 28 avril, "plus de 130.000 adhérents du PCS seront en grève (...) pour augmenter la pression sur le gouvernement sur la question des salaires, des retraites et de la sécurité de l'emploi", a indiqué le syndicat dans un communiqué. Les grèves prévues tout au long du mois d'avril concerneront aussi les employés du British Museum et de la British Library, le service des routes nationales, les inspecteurs du permis de conduire ou encore la police aux frontières. Le Royaume-Uni est secoué depuis des mois par des grèves à répétition dans de nombreux secteurs pour de meilleurs salaires, face à une inflation qui dépasse 10%. Mi-mars, des centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, médecins, fonctionnaires, étaient en grève au Royaume-Uni, le jour même où le gouvernement conservateur présentait son budget. Une grève pour les salaires de 10 jours, à partir de vendredi, de membres du personnel de sécurité à l'aéroport londonien d'Heathrow, a conduit British Airways à annoncer lundi l'annulation de plusieurs centaines de vols. Les entreprises pétrolières et gazières opérant sur le plateau continental britannique font aussi face à une série de grèves de salariés. Une offre de hausses salariales dans la santé pourrait mettre fin à plusieurs mois de grèves dans le secteur, tandis que les enseignants pourraient au contraire annoncer de nouveaux débrayages. (Belga)