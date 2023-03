Indonésie: le volcan Anak Krakatoa entre en éruption et émet un énorme nuage de cendres

Quatre éruptions ont été observées, ont dénombré des responsables, la deuxième plus importante ayant projeté un nuage de cendres et de fumée à environ 1.500 mètres au-dessus du cratère. "Cela s'inscrit dans une phase éruptive associée à la formation d'un nouvel édifice pour le volcan", a déclaré à l'AFP Oktory Prambada, responsable au sein du Centre de volcanologie et de réduction des risques géologiques. En 2018, le cratère de l'Anak Krakatoa ("enfant du Krakatoa" en indonésien) s'était partiellement effondré quand une violente éruption avait projeté d'énormes morceaux du volcan vers l'océan, provoquant un tsunami meurtrier. Plus de 400 personnes avaient perdu la vie et des centaines de blessés avaient été recensés. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé dans l'immédiat mardi. Selon M. Prambada, le niveau d'alerte du volcan a été maintenu au deuxième niveau le plus élevé, les autorités imposant une zone d'exclusion de cinq kilomètres autour du cratère. L'Anak Krakatoa, qui se trouve au niveau d'un détroit séparant les îles de Java et Sumatra, a connu une activité sporadique depuis qu'il a émergé de la mer au début du XXe siècle, dans la caldeira formée après l'éruption meurtrière du mont Krakatoa en 1883, responsable de la mort de quelque 35.000 personnes d'après les estimations. L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique et volcanique élevée. Le pays compte près de 130 volcans actifs. (Belga)