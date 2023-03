ITF Croissy-Beaubourg - Yanina Wickmayer se qualifie sans trembler pour le 2e tour

Wickmayer, 211e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre la Britannique Eden Silva (WTA 299) en 1 heure et 13 minutes de jeu. Au deuxième tour, Wickmayer pourrait affronter Ysaline Bonaventure dans un duel 100% belge. La Stavelotaine, 85e mondiale et tête de série N.2, sera opposée à la Française Audrey Albie (WTA 231) mardi au 1er tour. Plus tôt mardi, Greet Minnen (WTA 167) s'est aussi qualifiée pour le deuxième tour après sa victoire 6-0, 6-0 contre la Russe Oksana Selekhmeteva, 156e mondiale et tête de série N.7. Elle rencontrera au deuxième tour une autre Russe, Julia Avdeeva 511e mondiale et issue des qualifications (Belga)