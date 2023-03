JO 2024 - La route pour Paris reste ouverte pour les Belgian Lions en pré-qualifications olympiques

Les Belgian Lions vont en effet pouvoir participer à des tournois de pré-qualifications nouvellement instaurés cette année. Au nombre de cinq et organisés du 12 au 20 août prochain, ils concernent 28 pays qui ont participé au deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2023, mais qui n'ont pu se qualifier. C'est le cas de la Belgique. Le vainqueur de chacun de ces cinq tournois est qualifié pour les tournois de qualifications à proprement parler. Les douze autres participants sont désignés sur base du classement mondial des pays n'ayant pu rejoindre ce deuxième tour, à savoir Mali, Chili, Cuba, Iles Vierges, Taïwan, Indonésie, Corée du Sud, Syrie, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal et la Russie, théoriquement, mais le cas de sa participation sera examiné le 28 avril par la FIBA. La Bulgarie est le pays suivant sur la liste. La Coupe du monde rassemble cet été (25 août-10 septembre) 32 nations aux Philippines, au Japon et en Indonésie. D'autres pays qui ont échoué aux portes du Mondial peuvent ainsi disputer ces tournois pré-olympiques. La Grande-Bretagne aurait pu le faire, elle a renoncé et est remplacée par la Croatie. Les 40 pays pour les pré-qualifications sont: Afrique (8): Cameroun, RD Congo, Guinée, Mali, Nigéria, Sénégal, Tunisie et Ouganda. Amériques (8): Argentine, Bahamas, Chili, Colombie, Cuba, Panama, Uruguay et Iles Vierges Asie (8): Bahrain, Taïwan, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Corée du Sud, Arabie saoudite et Syrie Europe (16): Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Islande, Israël, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Suède, Turquie, Ukraine et soit Russie, soit Bulgarie (Belga)