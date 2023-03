JO 2024 - L'Ukraine satisfaite du "report" de la décision du CIO sur les athlètes russes aux JO-2024

"Nous avons réussi à parvenir à ce que la décision sur l'intégration des Russes et des Bélarusses aux Jeux olympiques en 2024 soit reportée", s'est félicité sur Facebook le ministre ukrainien des Sports, Vadym Goutzaït. Il a dit vouloir "travailler" pour qu'aucun athlète "patriotique" russe "ne puisse entrer dans les arènes sportives internationales". Le CIO recommande la réintégration des Russes et Bélarusses, à condition qu'ils ne "soutiennent pas activement la guerre en Ukraine" et ne soient pas "sous contrat" avec l'armée ou les organes de sécurité. De son côté, le président du Comité olympique russe a estimé que les critères émis mardi par le CIO pour permettre la réintégration des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions internationales, sous bannière neutre et à titre individuel, étaient "discriminatoires". "Les critères annoncés pour le retour aux compétitions internationales sont inacceptables. Il s'agit d'une discrimination basée sur la nationalité", a fustigé Stanislav Pozdniakov lors d'une conférence de presse retranmise à la télévision russe. (Belga)