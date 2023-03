La Loterie lance un appel à projets "Développement durable", doté de 2,250 millions

Cet appel lancé à Bruxelles en présence de Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale, Zakia Khattabi, ministre du Climat et en charge du développement durable, et de Vincent van Peteghem, ministre en charge de la Loterie Nationale, a pour objectif de soutenir des projets proposés visant à rendre l'organisation ou ses activités plus durables et à suivre le fil rouge des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies dans son agenda 2030. Les organisations candidates ont jusqu'au 9 mai prochain pour soumettre leur projet qui sera examiné par un jury. (Belga)