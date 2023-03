Le Français Hervé Renard quitte son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite

"Le match contre la Bolivie ce soir est son dernier en tant que sélectionneur saoudien", a ajouté cette source, précisant que la fédération saoudienne avait "accepté" sa démission. A quatre mois du Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, le technicien français devrait succéder à Corinne Diacre, débarquée le 9 mars sur fond de fronde de certaines joueuses cadres. La Fédération française de football était suspendue depuis plusieurs jours aux négociations entre Renard et la fédération saoudienne. Le temps commençait à presser alors que l'annonce de la liste des joueuses retenues pour le rassemblement d'avril est attendue jeudi ou vendredi. "Nous avons essayé de le dissuader, mais il était déterminé à retourner dans son pays et à y diriger une équipe nationale. Nous ne pouvons pas l'empêcher de réaliser son rêve", a poursuivi cette source, sans préciser si Hervé Renard, sous contrat jusqu'en 2027, a dû négocier financièrement ce départ. L'ancien défenseur, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, devrait être donc préféré à plusieurs candidats. Réputé dans le football masculin, où de multiples expériences internationales (Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Arabie saoudite) ont enrichi son CV. Hervé Renard n'a cependant aucune expérience à la tête d'une équipe féminine. Alors qu'il ne reste que quatre matches de préparation - le premier le 7 avril à Clermont face à la Colombie - avant l'entrée en lice des Bleues au Mondial le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque, Hervé Renard, s'il est nommé sélectionneur, devra se mettre au diapason d'un monde qu'il connaît peu. (Belga)