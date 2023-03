Le Japonais Ryota Murata, champion olympique de boxe en 2012, prend sa retraite à 37 ans

Murata est devenu le premier médaillé d'or olympique japonais des poids moyens aux Jeux de Londres en 2012, avant de devenir professionnel et de remporter le titre mondial WBA dans la même catégorie cinq ans plus tard. Il est revenu sous les feux de la rampe en avril dernier lorsqu'il a combattu Golovkin à Saitama, au nord de Tokyo, réalisant une belle performance face à celui qu'on surnomme "GGG" avant de concéder la défaite à la neuvième reprise. Murata a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Tokyo qu'il avait "toujours pensé que le combat contre Golovkin serait le dernier". "Après cela, je n'ai rien trouvé d'autre à faire dans la boxe", a expliqué le natif de Nara (sud), selon les médias locaux. Murata se retire avec un palmarès chez les professionnels de 16 victoires (dont 13 par KO) et 3 défaites. L'une d'entre elles, aux points face au Franco-Camerounais Hassan N'Dam, avait créé la controverse en mai 2017. Lors de la revanche cinq mois plus tard, le Japonais s'était imposé à l'appel du huitième round, s'emparant ainsi de la ceinture WBA des moyens. Murata est devenu une grande star dans son pays après avoir battu le Brésilien Esquiva Falcao pour remporter l'or aux Jeux de Londres, devenant ainsi le premier champion olympique de boxe nippon depuis 1964. Son caractère humble et décontracté lui a valu de se faire de nombreux amis sur le ring et en dehors: Golovkin lui a ainsi offert son peignoir à l'issue de leur combat en signe de respect. (Belga)