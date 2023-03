Le télétravail impacte la fréquentation des gares les plus fréquentées du pays

C'est à la gare de Bruxelles-Nord, particulièrement prisée par les navetteurs, que la baisse est la plus marquée. Avec une moyenne de près de 63.800 passagers en 2019, celle-ci est restée la gare la plus fréquentée du pays. Toutefois, en octobre 2022, "seulement" 48.125 voyageurs l'ont empruntée, soit un quart de moins qu'en 2019. En outre, Bruxelles-Midi, qui était la gare la plus fréquentée lors du dernier décompte, a vu son nombre de voyageurs diminuer. En semaine, quelque 50.746 passagers ont transité via cette gare, alors qu'ils étaient près de 60.000 en 2019 (-15%). Bruxelles-Central, quant à elle, est passée d'un peu plus de 60.700 passagers en 2019, à 49.476 lors du dernier comptage (-18%). La quatrième gare du pays est celle de Gand-St-Pierre, avec une moyenne de 56.189 passagers, contre 55.000 en 2019. Au nord du pays, les gares de Louvain (31.877) et Anvers-Central (31.347) viennent compléter le podium tandis qu'au sud, c'est la gare de Namur qui décroche la palme, avec une moyenne de 21.074 passagers comptés en moyenne en jour de semaine. La SNCB a recensé 25 gares empruntées par moins de 50 passagers quotidiens en semaine. Comme lors du précédent recensement, la gare de Hourpes, dans le Hainaut, se trouve en queue de peloton, avec une moyenne 7 voyageurs par jour. En Flandre, les gares d'Alost-Kerrebroek (22), de Vijfhuizen (23) et de Bambrugge (31) terminent le classement des gares les moins fréquentées. (Belga)