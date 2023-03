Médicaments: le PTB craint une multiplication des accords secrets

Le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Inami) et le cabinet du ministre ont présenté, lundi, une feuille de route proposant 52 actions visant à moderniser le remboursement des médicaments. Ces mesures accélèreront l'accès, pour les patients, à des remèdes prometteurs, et renforceront le suivi des preuves sur leur réelle valeur ajoutée. La feuille de route doit encore être validée en gouvernement. Parmi les mesures annoncées, les parties publiques des contrats seront publiées sur le site web de l'Inami. En outre, alors qu'auparavant, les médicaments pouvaient être remboursés pendant une durée indéterminée, ceux-ci pourront faire l'objet d'un remboursement durant trois ans maximum. Le contrat de remboursement pourra être prolongé une fois pour une durée de trois ans. Par ailleurs, un an avant l'expiration de la période de protection d'un médicament, un appel sera lancé aux fabricants de médicaments génériques ou biosimilaires afin de leur demander si ces derniers veulent introduire un dossier de remboursement. Le PTB, dans l'opposition, ne voit pas cette feuille de route d'un bon œil. "Nous craignons de voir se multiplier les contrats secrets, ce qui réduirait le contrôle démocratique et ferait dérailler plus gravement encore le budget consacré aux médicaments", affirme Sofie Merckx. "Ce que le ministre va faire, c'est rendre la partie publique des contrats secrets plus claire et plus accessible. Mais ce n'est évidemment pas cela qui compte. Le prix que la société paie reste un secret entre le ministre et l'industrie", estime la cheffe de groupe à la Chambre. "Son plan n'évoque nulle part la flambée des prix des médicaments." (Belga)