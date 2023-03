Raphaël Liégeois entame sa tournée à l'Euro Space Center

"Avez-vous peur de mourir?", "Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre des études scientifiques?", "Etes-vous stressé?", "Quel est le but d'aller dans l'espace?", ... les enfants de fin de primaire présents ce mardi matin à l'Euro Space Center ont profité de ces rencontres exceptionnelles pour assouvir leur curiosité. Le Namurois de 35 ans venait, accompagné du secrétaire d'Etat Thomas Dermine, et pour l'occasion du vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsus, et de la ministre régionale du Tourisme, Valérie De Bue, raconter le parcours qui l'a amené à faire partie de la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne. Une formation de 14 mois qu'il entamera dès la semaine prochaine à Cologne. L'objectif de la visite, qui sera suivie de rencontres à Charleroi et Liège ainsi qu'aux Pays-Bas, était aussi de donner le goût des matières scientifiques aux filles et garçons en début de parcours scolaire. "Les sciences, c'est amusant mais c'est surtout très utile", leur a exposé Raphaël Liégeois. "Cela permet de choisir un métier qui a du sens, pour construire un monde meilleur et trouver des réponses aux défis" de la planète, comme les effets des changements climatiques, a-t-il poursuivi devant un auditoire visiblement passionné. Les deux astronautes belges, le secrétaire d'Etat et les ministres wallons se sont ensuite adonnés à une séance de photos, mais aussi de selfies. (Belga)